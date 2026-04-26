President Israël stuurt aan op schikking in strafzaak Netanyahu

JERUZALEM (ANP/RTR/DPA) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu lijkt nog geen uitzicht te hebben op gratieverlening door de president in de corruptiezaak waarin hij is verwikkeld. Het staatshoofd, president Isaac Herzog, maakte zondag duidelijk dat eerst moet worden gekeken naar een mogelijke schikking. Pas daarna wil hij gratie overwegen.

"De president is van mening dat voordat het gratieverzoek wordt behandeld, eerst alle mogelijkheden moeten worden uitgeput om tot een akkoord tussen de partijen te komen buiten de rechtszaal", meldt zijn kantoor. Dat publiceerde de verklaring nadat de krant The New York Times had geschreven dat de president vindt dat er meer opties zijn dan gratie toekennen of weigeren. De vervolging van Netanyahu verdeelt Israël en volgens bronnen van de krant ziet Herzog het als zijn rol om voor eenheid te zorgen.

Netanyahu zegt onschuldig te zijn en vroeg de president vorig jaar om gratie. Hij wordt daarin gesteund door de Amerikaanse president Donald Trump.