Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik te sterk voor talent Seixas

LUIK (ANP) - Tadej Pogacar heeft voor de derde keer op rij Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De Sloveense wereldkampioen van UAE Team Emirates kwam na 259,5 kilometer solo aan in Luik, nadat hij medevluchter Paul Seixas uit Frankrijk op de laatste klim had gelost. Het 19-jarige Franse talent werd bij zijn debuut in de Ardennenklassieker wel nog tweede, op 45 seconden. De Belg Remco Evenepoel finishte op bijna 2 minuten als derde.

Het is voor Pogacar de derde zege in een zogenoemd wielermonument dit jaar. Hij won eerder Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. In Parijs-Roubaix werd hij in de sprint geklopt door Wout van Aert. In totaal staat de Sloveen nu op dertien monumenten, waaronder vier zeges in Luik-Bastenaken-Luik. Het is met ook de zege in Strade Bianche zijn vierde overwinning van 2026 in vijf koersen.