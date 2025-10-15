Experimenteel 'supervaccin' stopt verschillende vormen van kanker (maar voorlopig enkel in het lab)

Wetenschappers hebben een vaccin tegen kanker ontwikkeld dat in laboratoriumtesten goed presteert. Tijdens experimenten kon het meerdere agressieve vormen van kanker stoppen bij proefdieren.

Het geheim zit in minuscule vetbolletjes die zo groot zijn als een fractie van de dikte van een mensenhaar. Deze zogenoemde nanopartikels zijn ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit van Massachusetts. Ze bevatten twee krachtige immuunversterkers in plaats van één. Die combinatie blijkt het grote verschil te maken.

Het systeem werkt als een turboversie van een gewoon vaccin. De nanopartikels reizen vanuit de injectieplaats naar de lymfeklieren, waar ze immuuncellen activeren. Door twee verschillende immuunsignalen tegelijk af te geven, ontstaat er een soort kettingreactie in het afweersysteem. Het lichaam maakt dan massaal ontstekingsstoffen aan en activeert speciale T-cellen die kankercellen kunnen opsporen en vernietigen.

Succes bij muizen

De onderzoekers hebben hun supervaccin getest op muizen met drie verschillende soorten kanker: melanoom, alvleesklierkanker en een agressieve vorm van borstkanker. Bij melanoom verdween de tumor bij 69 procent van de gevaccineerde muizen. Bij borstkanker was dat 75 procent en bij alvlieskanker zelfs 88 procent.

Nog indrukwekkender was dat alle muizen die hun eerste tumor hadden afgestoten, ook immuun bleken voor een tweede aanval. Toen ze later opnieuw met kankercellen werden geïnjecteerd, bleef 100 procent van hen gezond. Het vaccin had blijkbaar een langdurig geheugen in het immuunsysteem gecreëerd.

Een groot voordeel van het systeem is dat het flexibel is. De nanopartikels kunnen worden gecombineerd met verschillende soorten tumorantigenen, waardoor het vaccin kan worden aangepast aan specifieke kankersoorten zonder ingewikkelde DNA-analyses.

Let wel: dit vaccin is dat alleen in het lab is getest bij muizen. Of het ook bij mensen werkt, moet toekomstig onderzoek uitwijzen.