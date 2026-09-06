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Sabalenka verslaat Townsend en bereikt kwartfinales US Open

Sport
door anp
zondag, 06 september 2026 om 19:14
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NEW YORK (ANP) - Aryna Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennisster uit Belarus rekende in twee sets in New York af met de Amerikaanse Taylor Townsend: 6-4 6-3.
Sabalenka won de US Open de afgelopen twee jaar. Ze neemt het in de kwartfinale op tegen de winnares van de partij tussen de Oekraïense Marta Kostjoek en Linda Nosková, de Tsjechische winnares van Wimbledon dit jaar.
Sabalenka trof met Townsend de nummer 96 van de wereldranglijst. In de eerste set was het verschil tussen de Amerikaanse en de nummer 1 van de wereld niet zo groot. De eerste vijf games eindigden met een break. Doordat Sabalenka haar derde opslagbeurt wel won, nam ze een 4-2 voorsprong. Beide speelsters leverden nog een keer de opslagbeurt in, maar Sabalenka greep toch de set.
In de tweede set kwam Townsend een break voor. De Amerikaanse kon het echter niet vasthouden en verloor vijf games op rij. Op het tweede matchpoint maakte Sabalenka het af, doordat haar return via de netband vlak achter het net viel.
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