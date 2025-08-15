ECONOMIE
Wiersma wil geld voor stikstof, Heinen wil eerst plannen zien

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 14:08
anp150825137 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) en financiënminister Eelco Heinen staan tegenover elkaar in discussies over de begroting voor aankomend jaar. Wiersma wil aanspraak maken op geld dat voor het landbouwministerie gereserveerd was, zodat zij met een vervolgpakket aan stikstofmaatregelen kan komen. Maar Heinen wil daar nu nog niets over zeggen. "Het begint met goede plannen, daar ben ik nu nog in afwachting van."
Wiersma maakte na afloop van de ministerraad niet duidelijk waar zij het geld precies voor wil hebben. Wel zou het gaan om "vervolgstappen" die zij wil zetten, nadat de ministeriële stikstofcommissie eerder dit jaar met een pakket was gekomen. Zij wil hier geld voor gebruiken dat bij het hoofdlijnenakkoord werd gereserveerd.
Maar Heinen zei nu vooral te kijken of het "beleid effectief en doelmatig is, en tegemoetkomt aan de doelstellingen". Pas daarna wil hij geld beschikbaar stellen.
"Hij past goed op de staatskas", merkte Wiersma licht spottend op. "Dat is hem wel toevertrouwd."
