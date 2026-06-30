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President van Paraguay roept feestdag uit na WK-overwinning

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 9:34
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ASUNCIÓN (ANP) - President Santiago Peña van Paraguay heeft dinsdag tot een nationale feestdag uitgeroepen na de overwinning van het nationale elftal op Duitsland op het WK. "Paraguay geeft nooit op, vrije dag verdorie", aldus Peña in een decreet dat hij verspreidde via sociale media.
Het nationale 'Albirroja'-team won via strafschoppen. De overwinning werd volgens Paraguayaanse media in veel plaatsen meteen luidkeels op straat gevierd. In onder meer de hoofdstad Asunción en Concepción gingen vele duizenden mensen de straat op en reden toeterend rond op motorfietsen of in auto's.
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