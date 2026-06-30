Satellietbeelden: zeker 58.000 gebouwen beschadigd in Venezuela

CARACAS (ANP/AFP) - Meer dan 58.000 gebouwen in Venezuela zijn naar schatting verwoest of beschadigd na de aardbevingen vorige week, blijkt uit satellietgegevens die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft gepubliceerd. Onderzoekers hebben voor de berekening gekeken naar "abrupte veranderingen aan het oppervlak die consistent zijn met schade", maar benadrukken dat het slechts een indicatie is.

De Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez meldde maandag dat 855 gebouwen beschadigd waren, waaronder 189 gebouwen die volledig zijn ingestort. Zeker 1719 mensen kwamen om het leven en duizenden mensen worden nog steeds vermist. De bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 waren de zwaarste aardbevingen die het land in meer dan een eeuw hebben getroffen.

NASA meldt dat de satellietbeelden teams ter plaatse helpen de impact te beoordelen en hulpverlening te coördineren.