Prins Laurent erkent kind met zangeres Wendy Van Wanten

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 15:56
anp090925122 1
BRUSSEL (ANP) - De Belgische prins Laurent heeft erkend dat hij een zoon heeft met Iris Vandenkerckhove, beter bekend als zangeres Wendy Van Wanten. Dat meldde de broer van koning Filip dinsdag aan het Belgische persbureau Belga.
"Met dit bericht erken ik de biologische vader te zijn van Clement Vandenkerckhove. De afgelopen jaren hebben wij hierover open en eerlijk gesproken", zegt prins Laurent in een persbericht. "Deze mededeling is gebaseerd op een gevoel van begrip en respect voor de betrokkenen. Het is het resultaat van gezamenlijk overleg." Het paleis zegt tegen Belga niet te willen reageren op het nieuws.
Clement is nu 25 jaar en werd geboren voordat Laurent zich verloofde met zijn huidige vrouw Claire.
Volgens Belgische media komt de aankondiging als een verrassing en is het onduidelijk waarom die nu komt. Ook wordt het nieuws opvallend genoemd, aangezien Clement in 2021 in het programma Het Huis nog ontkende dat de prins zijn vader is.
