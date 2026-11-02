Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

PRO wil veiligheidseisen tegen verslavende sociale media in wet

Samenleving
door anp
anp021126062 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Progressief Nederland komt met een voorstel om veiligheidseisen voor sociale media wettelijk vast te leggen. Daarmee moeten verslavende algoritmes verboden worden. PRO-Kamerlid Barbara Kathmann dient haar wetsvoorstel deze maandag in.
De wet moet een einde maken aan "manipulatief ontwerp" van online diensten. Voor andere producten bestaan soortgelijke eisen al, schrijft Kathmann in de uitleg van haar wet. Agressieve verkoop of misleidende reclame mag al niet. Dezelfde principes wil Kathmann toepassen in de digitale wereld. Onder meer chatbots en streamingdiensten zouden ook aan de regels gebonden worden.
In het voorstel staat een lijst met manipulatieve praktijken, zoals "het verwijderen van alle intuïtieve momenten om een taak te beëindigen of af te ronden" en "herhaaldelijk dezelfde vraag stellen of keuze geven, nadat de consument al een keuze heeft aangegeven". Eindeloos scrollen zou hiermee ook verleden tijd worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Verwarming uit in de slaapkamer? Onder 15 graden loop je meer risico op schimmel

0a5af77d-dc94-4b7d-96bc-12f738238bd5

Is bruine rijst écht gezonder? Het antwoord is minder simpel dan je denkt

generated-image (1)

Onderzoekers: eet van de kiwi ook de schil. Maar was hem wel goed

AA2bBPu7

Plaque in je slagaders verdwijnt niet, maar kan wel stabieler worden: zo verklein je de kans op een hartinfarct

generated-image (2)

In Amerika het dubbele verdienen? Bij deze drie beroepen verschilt het loon flink

Een vrouw haalt een wit draadloos oordopje uit haar oor.

Hoe vaak maak je je oren schoon? Met een wattenstaafje doe je meer kwaad dan goed

Loading