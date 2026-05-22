ProRail krijgt boete van 2,75 miljoen vanwege te veel storingen

DEN HAAG (ANP) - Spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omdat er in 2025 te veel 'impactvolle storingen' waren. Dat staat in een Kamerbrief van staatssecretaris Annet Bertram (OV, CDA). De grens is 520 van zulke storingen, maar het waren er 586.

Dat aantal rapporteerde de beheerder zelf al in het jaarverslag. ProRail moet aan de slag met verbeteringen zoals het herstellen van slechte sporen en het aanpakken van dunne plekken in de bovenleiding.

Ook de betrouwbaarheid van regionale treinen was in 2025 ondermaats, maar ProRail wist een boete daarvoor te vermijden. De spoorbeheerder stelde namelijk dat de oorzaken niet altijd binnen zijn verantwoordelijkheid lagen, zoals vertraging in het buitenland.

Over de NS is Bertram in 2025 grotendeels tevreden. "Treinen reden op tijd, waren niet te druk." Verbeterpunten ziet de bewindsvrouw op drukke trajecten waar reizigers minder kans op een zitplaats hebben. Ook de punctualiteit van de HSL tussen Rotterdam en Breda moet beter.