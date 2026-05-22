Italiaan Bettiol wint dertiende etappe Giro d'Italia

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 17:01
VERBANIA (ANP) - Alberto Bettiol heeft de dertiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan van XDS Astana kwam na 189 kilometer tussen Alessandria en Verbania solo aan. Andreas Leknessund uit Noorwegen werd tweede en Jasper Stuyven uit België derde.
Voor Bettiol is het de tweede ritoverwinning in de Ronde van Italië. Hij bezorgde zijn ploeg al de derde overwinning in deze Giro. Hij won eerder in 2021 de achttiende etappe. In 2019 schreef Bettiol de Ronde van Vlaanderen op zijn naam.
De Giro d'Italia gaat zaterdag de Alpen in met een zware bergetappe.
