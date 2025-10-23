ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ProRail: treinreiziger moet weerbericht en reisplanner raadplegen

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 10:23
anp231025104 1
UTRECHT (ANP) - Storm Benjamin kan zorgen voor hinder op het spoor, vooral in het westen en midden van het land. De vervoerders en ProRail raden reizigers aan om zowel het weerbericht als de reisplanner goed in de gaten te houden en donderdag eerder naar huis te gaan, als dat nodig is.
Medewerkers van ProRail Incidentenbestrijding zijn paraat om snel in te grijpen bij eventuele gestrande treinen en ook extra storingsploegen van de aannemers staan klaar voor reparaties aan het spoor. Als het te hard gaat waaien, kunnen spoorwerkzaamheden tijdelijk worden stilgelegd en terminals voor goederentreinen worden gesloten.
ProRail raadt aan om ook vrijdagochtend nog de reisplanner te raadplegen, al zal de storm dan zijn geluwd. Het kan zijn dat er stormschade aan het spoor moet worden gerepareerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

ANP-515336485

Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

ANP-508621813

Opvallende ontdekking: coronavaccin maakt immuuntherapie tegen kanker veel effectiever

ANP-539411457

Ijskoude sfeer achter de schermen van Vandaag Inside: "We praten helemaal niet meer"

ANP-431542327

Dit is waarom Marco Borsato's familie volgende week afwezig is bij de rechtszaak

ANP-445071332

Desinfecterende handgels worden mogelijk verboden wegens 'kankerverwekkend'

Loading