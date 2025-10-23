ProRail: treinreiziger moet weerbericht en reisplanner raadplegen

UTRECHT (ANP) - Storm Benjamin kan zorgen voor hinder op het spoor, vooral in het westen en midden van het land. De vervoerders en ProRail raden reizigers aan om zowel het weerbericht als de reisplanner goed in de gaten te houden en donderdag eerder naar huis te gaan, als dat nodig is.

Medewerkers van ProRail Incidentenbestrijding zijn paraat om snel in te grijpen bij eventuele gestrande treinen en ook extra storingsploegen van de aannemers staan klaar voor reparaties aan het spoor. Als het te hard gaat waaien, kunnen spoorwerkzaamheden tijdelijk worden stilgelegd en terminals voor goederentreinen worden gesloten.

ProRail raadt aan om ook vrijdagochtend nog de reisplanner te raadplegen, al zal de storm dan zijn geluwd. Het kan zijn dat er stormschade aan het spoor moet worden gerepareerd.