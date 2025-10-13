Yeşilgöz hoopt dat Wilders wél naar SBS6-debat komt

ENSCHEDE (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz hoopt dat Geert Wilders van de PVV wél naar het verkiezingsdebat van SBS6 komt van donderdag 23 oktober, nadat hij het RTL-debat van afgelopen zondag had afgezegd om veiligheidsredenen. Ze gaat ervan uit dat SBS6 zorgt voor veilige omstandigheden. "Dan is het altijd aan degene zelf: voel je je ook veilig?", aldus de politica.

De VVD'er benoemt ook dat RTL "alles op alles" heeft gezet om te zorgen voor veilige omstandigheden waarin Wilders zondag had kunnen meedoen, samen met de politie en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat bracht hem niet op andere gedachten.

Vrijdag zette de PVV-leider zijn campagne stil na het bericht dat hij het doel was van een jihadistische terreurcel in België. Na arrestaties was er geen "restdreiging" volgens de NCTV. Maar omdat de PVV-leider er "een slecht gevoel" bij had, bleef hij bij zijn besluit.

Yeşilgöz deed haar uitspraken na een interview bij de Universiteit Twente, georganiseerd samen met Tubantia.