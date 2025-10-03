ECONOMIE
Protestgroep in Marokko roept op tot ontslag van regering

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 7:15
RABAT (ANP/AFP) - De beweging die de massaprotesten in Marokko leidt heeft vrijdag opgeroepen tot het ontslag van de regering. Al dagenlang is het onrustig in Marokko. Een groep die zich GenZ 212 noemt, organiseert via internet demonstraties voor hervormingen in de gezondheidszorg en het onderwijs.
"Wij eisen het ontslag van de huidige regering wegens haar falen om de grondwettelijke rechten van Marokkanen te beschermen en in te gaan op hun sociale eisen", verklaarde de protestgroep. De groep eist ook de "vrijlating van iedereen die is gearresteerd in verband met de vreedzame protesten".
In sommige steden hebben de demonstraties tot geweld en vandalisme geleid. Woensdag waren er al zeker 400 demonstranten gearresteerd. Er zijn drie mensen om het leven gekomen en er vielen bijna 300 gewonden.
GenZ 212 gebruikt voornamelijk het onlineplatform Discord om op te roepen tot protesten en neemt afstand van het geweld in sommige steden.
