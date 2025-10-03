ECONOMIE
Vliegverkeer op luchthaven München hervat

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 7:51
anp031025064 1
MÜNCHEN (ANP/AFP) - Het vliegverkeer op de luchthaven van München is vrijdagochtend hervat. Het vliegveld werd donderdagavond tijdelijk gesloten, nadat er een drone was gesignaleerd.
Flight-trackingwebsites tonen aan dat de eerste vluchten rond 05.50 uur weer zijn opgestegen. Een woordvoerder van de Duitse vliegmaatschappij Lufthansa heeft bevestigd dat "het vliegverkeer inmiddels weer volgens schema is hervat".
Volgens de politie zagen meerdere mensen rond 21.30 uur drones rond de luchthaven. Nadat een uur later opnieuw meldingen bij de politie binnenkwamen, werden de start- en landingsbanen van de luchthaven gesloten. Ruim dertig vluchten werden geannuleerd of omgeleid. Bijna 3000 passagiers ondervonden hierdoor problemen.
De verstoring bij München is de laatste in een reeks soortgelijke verstoringen van de Europese luchtvaart. Luchthavens in Denemarken, Noorwegen en Polen schortten onlangs vluchten op om drones in hun luchtruim.
De Duitse autoriteiten zijn een onderzoek gestart.
