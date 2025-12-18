Van broodrooster tot föhn: huishoudelijke apparaten stoten bizarre hoeveelheid smerige deeltjes uit

Huishoudelijke apparaten die we allemaal vrijwel dagelijks gebruiken, blijken de lucht binnenshuis ernstig te vervuilen. Ze stoten miljarden onzichtbare deeltjes uit, die mogelijk schadelijk zijn.

Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Pusan National University (PNU) in Zuid-Korea. In een speciaal ingerichte testkamer maten onderzoekers de hoeveelheid ultrafijne deeltjes (UFP’s) die verschillende apparaten uitstoten. De resultaten zijn opvallend en zorgwekkend.

UFP’s zijn met een doorsnee van minder dan 100 nanometer echt minuscuul en klein genoeg om diep in ons lichaam binnen te dringen. De onderzoekers testten diverse soorten broodroosters, airfryers en haardrogers. Het merendeel bleek hoge concentraties UFP’s uit te stoten. De absolute uitschieter is de klassieke pop-upbroodrooster, die zonder brood gemiddeld 1,73 biljoen ultrafijne deeltjes per minuut produceerde.

Hoewel het onderzoek zelf geen directe gezondheidsmetingen deed, gebruikten de wetenschappers simulaties om te bekijken waar deze deeltjes terechtkomen. De conclusie: ze zijn te klein om door de neus te worden gefilterd en komen daardoor diep in de longen terecht. Vooral kinderen lopen risico, omdat hun luchtwegen nauwer zijn en de deeltjes daardoor gemakkelijker kunnen blijven hangen.

Beter ontwerp apparaten

Volgens milieutechnoloog Changhyuk Kim benadrukt dit de noodzaak van beter ontwerp van huishoudelijke apparaten en van richtlijnen die rekening houden met verschillende leeftijdsgroepen: “Het verminderen van UFP-uitstoot uit alledaagse apparaten zal bijdragen aan een gezondere leefomgeving, vooral voor jonge kinderen.”

De vervuiling komt voornamelijk door elektrische verhittingselementen en borstelmotoren in de apparaten. Zo stootten borstelloze haardrogers 10 tot 100 keer minder deeltjes uit dan modellen met een klassieke motor. Maar het blijft niet bij ultrafijne deeltjes: de onderzoekers vonden ook sporen van zware metalen, waaronder koper, ijzer, aluminium, zilver en titanium. Deze lijken direct afkomstig te zijn van de verwarmingsspiralen en motoronderdelen. Volgens Kim verhogen deze metalen de kans op celbeschadiging en ontstekingen wanneer ze in het lichaam terechtkomen.

De studie keek niet naar de daadwerkelijke gezondheidseffecten, maar eerdere onderzoeken hebben UFP’s al gelinkt aan aandoeningen zoals astma, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes en kanker.