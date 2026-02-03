ECONOMIE
Zelensky: Rusland gebruikte pauze Trump om raketten te sparen

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 13:25
anp030226110 1
KYIV (ANP) - Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Rusland de tijdelijke aanvalspauze alleen maar gebruikt om zijn raketten op te sparen. De Amerikaanse president Donald Trump vroeg Rusland om een aantal dagen te stoppen met het beschieten van Oekraïense energiefaciliteiten, om de kans op vrede te vergroten. Volgens Zelensky heeft dat niet gewerkt.
"Het Russische leger maakte in feite misbruik van het Amerikaanse voorstel om de aanvallen tijdelijk te staken", schrijft Zelensky op X. "Niet om diplomatie te bevorderen, maar om raketten op te sparen en te wachten tot de koudste dagen van het jaar, nu de temperaturen in grote delen van Oekraïne onder de -20°C dalen."
Volgens de Oekraïense president gebruikten de Russen alleen afgelopen nacht 32 ballistische raketten, 39 andere soorten raketten en 450 drones om de Oekraïense energie-infrastructuur aan te vallen. Daardoor is op veel plekken de verwarming uitgevallen, zoals de afgelopen weken al vaak gebeurde.
