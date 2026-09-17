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Publiek kan weer naar natuurgebied bij Venray na grote brand

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 12:51
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VENRAY (ANP) - Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boschhuizerbergen bij Venray in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen.
De afgelopen weken is hard gewerkt om het gebied weer veilig te maken voor bezoekers. Volgens de gemeente en natuurbeheerder Limburgs Landschap zijn meer dan duizend beschadigde bomen weggehaald. Witte paaltjes die een wandelroute aangeven, zijn hersteld. Limburgs Landschap wijst er wel op dat de gevolgen van de brand nog lang zichtbaar blijven.
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