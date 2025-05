Raad van Kerken roept Israël en Hamas op te stoppen met vechten

AMERSFOORT (ANP) - De Raad van Kerken in Nederland roept de Israëlische regering en Hamas op om te stoppen met vechten, medische hulp en voedsel toe te laten tot Gaza en de gijzelaars vrij te laten. Ook wil de gemeenschap van negentien christelijke kerken en organisaties dat alle inwoners van Gaza terug naar huis kunnen "met uitzicht op wederopbouw en veiligheid".

De situatie voor de Gazanen is "tenhemelschreiend", aldus de raad, die pleit voor een "onmiddellijk einde" van de oorlog.

De raad roept kerken in Nederland ook op om tijdens Pinksteren te bidden voor "een duurzame en rechtvaardige vrede die de veiligheid en het welzijn van Palestijnen en Israëliërs waarborgt". En dat geldt ook voor "mensen in zoveel andere delen in de wereld waar levens in gevaar zijn en de waardigheid van mensen geschonden wordt".