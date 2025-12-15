ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vergoeding voor fouten met WIA gaat niet ten koste van toeslagen

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 11:43
anp151225106 1
DEN HAAG (ANP) - Mensen die een vergoeding ontvangen omdat er fouten zijn gemaakt met hun uitkering voor arbeidsongeschiktheid (WIA), raken daardoor geen toeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen kwijt. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken. De eerste vergoedingen worden naar verwachting in de loop van 2026 uitbetaald.
De compensatieregeling is zo gemaakt dat die niet meetelt voor het belastbaar inkomen. Daarmee is gehoor gegeven aan een breed gedragen wens in de Tweede Kamer. Gedupeerden kunnen daardoor het volledige bedrag gebruiken, en zijn niet een deel kwijt aan bijvoorbeeld lagere toeslagen. Demissionair minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken, VVD) had al gezegd dat dit haar streven was, maar deed nog geen harde belofte.
Door fouten van het UWV hebben mogelijk tienduizenden mensen niet de juiste WIA-uitkering ontvangen. Wie te weinig kreeg, heeft recht op een vergoeding. Mensen die te veel hebben ontvangen, hoeven dat niet terug te betalen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

ANP-324889424

Typefoutje? Lelystedeling koopt 'per ongeluk' Hoofddorps Spookhotel voor 23 miljoen

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

Loading