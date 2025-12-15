Vergoeding voor fouten met WIA gaat niet ten koste van toeslagen

DEN HAAG (ANP) - Mensen die een vergoeding ontvangen omdat er fouten zijn gemaakt met hun uitkering voor arbeidsongeschiktheid (WIA), raken daardoor geen toeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen kwijt. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken. De eerste vergoedingen worden naar verwachting in de loop van 2026 uitbetaald.

De compensatieregeling is zo gemaakt dat die niet meetelt voor het belastbaar inkomen. Daarmee is gehoor gegeven aan een breed gedragen wens in de Tweede Kamer. Gedupeerden kunnen daardoor het volledige bedrag gebruiken, en zijn niet een deel kwijt aan bijvoorbeeld lagere toeslagen. Demissionair minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken, VVD) had al gezegd dat dit haar streven was, maar deed nog geen harde belofte.

Door fouten van het UWV hebben mogelijk tienduizenden mensen niet de juiste WIA-uitkering ontvangen. Wie te weinig kreeg, heeft recht op een vergoeding. Mensen die te veel hebben ontvangen, hoeven dat niet terug te betalen.