Schippers watertaxi en rondvaartboot staan terecht voor aanvaring

ROTTERDAM (ANP) - Twee schippers van een watertaxi en een rondvaartboot staan maandag terecht voor een aanvaring op de Nieuwe Maas bij de Erasmusbrug in Rotterdam. De vaartuigen botsten op 21 juli 2022 op elkaar, waarna de watertaxi zonk en zes mensen te water raakten. Het ging om de kapitein, vier volwassen passagiers en een kind. Veel mensen op en rond de Erasmusbrug zagen het ongeluk gebeuren.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben beide schippers schuld aan het ongeluk. Ze zouden onvoorzichtig hebben gevaren en hielden zich niet aan de vaarregels, waarmee ze mensenlevens in gevaar hebben gebracht. De schipper van de watertaxi is 75 jaar, de schipper van de rondvaartboot is 51.

De aanvaring gebeurde toen de watertaxi in een schuine lijn onder de Erasmusbrug doorvoer en voor de boeg van de rechtdoor varende rondvaartboot Marco Polo terechtkwam. Aan boord van de rondvaartboot zaten ongeveer tweehonderd mensen.

Na het incident startte de zeehavenpolitie onder leiding van het OM een strafrechtelijk onderzoek naar het voorval. Daarbij is onder meer gekeken naar camerabeelden en verklaringen van getuigen.