Raadsbijeenkomst rond nieuwe opperste leider Iran binnen een dag

TEHERAN (ANP/RTR) - De expertsraad die een nieuwe opperste leider voor Iran moet kiezen, zal binnen een dag samenkomen om tot dat besluit te komen. Dat meldt ayatollah Hossein Mozafari, die deel uitmaakt van de 88-koppige raad van theologen en geestelijken.

Eerder nog werd gemeld dat de zogenoemde Assemblee van Experts de bijeenkomst zou opschorten tot na de begrafenis van wijlen opperste leider Ali Khamenei. Die kwam afgelopen weekend om bij een door Israël geclaimde aanval op Teheran.

Khamenei was 36 jaar aan de macht. Een datum voor zijn uitvaart werd eerder ingetrokken. Een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt.

Trump betrokken bij opvolger

Als vervanger voor Khamenei geldt een van zijn zoons, Mojtaba Khamenei, als kanshebber. De Amerikaanse president Donald Trump noemde hem donderdag "een lichtgewicht" en stelde persoonlijk betrokken te willen zijn bij de benoeming van een opvolger voor Khamenei. Die moet volgens Trump breken met Khamenei's autoritaire beleid. Iran wees die inmenging door de VS resoluut van de hand. Naar verluidt zou Mojtaba Khamenei niet van zins zijn om zijn vader op te volgen. Hij zou volgens onbevestigde berichten zijn wetenschappelijke en religieuze bezigheden voorrang willen geven.

Israël uitte direct dreigementen richting een mogelijke opvolger van Khamenei. Volgens minister van Defensie Israel Katz geldt om het even wie de opperste leider opvolgt voor Israël als een "moorddoelwit".