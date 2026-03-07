Turkije overweegt F-16's te stationeren op Noord-Cyprus

ISTANBUL (ANP/AFP) - Turkije overweegt F-16's naar het noordelijke, door Turkije geclaimde deel van Cyprus te sturen. Dat meldt persbureau AFP op basis van een bron binnen het Turkse ministerie van Defensie.

Hoewel formeel alleen Ankara de zogenoemde Turkse Republiek Noord-Cyprus erkent, beslaat het landsdeel ongeveer een derde van het eiland. Binnen de internationale gemeenschap wordt het deel toegekend aan Cyprus, toen dat zich in 1960 losmaakte van het Verenigd Koninkrijk. Dat laatste land rekent nog altijd een klein zuidelijk deel van het eiland tot zijn grondgebied, waar het een luchtmachtbasis heeft die onder meer wordt gebruikt door de Verenigde Staten.

Die basis, RAF Akrotiri, was afgelopen week doelwit van een vermoedelijk Iraanse droneaanval. Die aanval leidde slechts tot materiële schade, maar deed de spanningen in de regio wel oplopen. Ook een NAVO-basis in het Turkse Incirlik was doelwit, al werd een ballistische raket die daarnaartoe op weg was uit de lucht gehaald.