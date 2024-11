Provincie Gelderland biedt helpende hand: 50 miljoen euro voor aanschaf bouwgrond koopwoningen

De provincie Gelderland gaat zelf grond kopen om woningbouw te versnellen. De provincie wil hier volgend jaar een bedrag van ongeveer 50 miljoen euro voor vrijmaken. Gelderland heeft nu al 4 miljoen euro beschikbaar om nog dit jaar grond te kopen voor een bouwproject met meer dan 250 woningen in een nader te bepalen gemeente.

De provincie koopt al jaren grond voor onder meer landbouw, natuur en mobiliteitsprojecten, maar nog niet voor woningbouw. "Veel projecten komen niet van de grond omdat gemeenten te weinig investeringsruimte hebben om gronden aan te kopen", zegt een woordvoerder. "We hopen als provincie het laatste zetje te kunnen geven door hierbij te helpen."

Reserves aanspreken

Gelderland wil hiervoor ongeveer 50 miljoen euro uit de financiële reserves halen. Voor de zomer komt het college met een uitgewerkt voorstel aan de Provinciale Staten. Met dit geld hoopt Gelderland minstens vier grote woningbouwprojecten mogelijk te maken.

"De woningnood is hoog. Te veel woningbouwprojecten lopen vast omdat er niet genoeg grond beschikbaar is", zegt de Gelderse gedeputeerde Dirk Vreugdenhil (wonen, ChristenUnie). "Door gericht grond aan te kopen willen we de woningbouw versnellen, waardoor starters en doorstromers weer een kans krijgen op een woning die hun past."

Geen winstoogmerk

De provincie verkoopt de aangekochte grond weer aan projectontwikkelaars of aan gemeenten die zelf niet genoeg investeringsruimte hebben. "Omdat we een overheid zijn, hoeven we geen winst te maken. Daarmee kunnen we juist het verschil maken, door de grondprijs laag te houden. Of in ieder geval niet hoger dan de grond waard is", aldus de woordvoerder. "Want als de prijs te hoog wordt, wordt het moeilijk om een sluitende businesscase te krijgen met ook voldoende betaalbare woningen."

Gelderland heeft met het Rijk afgesproken tussen 2022 en 2030 ruim 100.000 woningen te bouwen. Twee derde daarvan moet in de categorie 'betaalbaar' vallen.