Volt wil niet meer in debat met Forum voor Democratie

DEN HAAG (ANP) - Volt wil bij het lijsttrekkersdebat van de NOS op Radio 1 niet een een-op-een debat voeren met Forum voor Democratie (FVD). Ook in de Tweede Kamer wil de pro-Europese partij "in principe" niet meer het debat aangaan met FVD, laat een woordvoerder weten.

"Na lang wikken en wegen - en tegen de achtergrond van de snelle radicalisering in onze samenleving - komen wij tot de conclusie dat wij geen zuurstof meer willen geven aan een partij die liegt", aldus Volt. De partij wil een grens trekken en zegt dat experts "waarschuwen voor de gevaren van verdere normalisering van extreemrechts".

Het debat tussen Laurens Dassen van Volt en Lidewij de Vos van FVD bij Radio 1 zou gaan over klimaatverandering. Dat probleem wordt ontkend door FVD. Als Volt door het besluit niet meer mag meedoen aan het radiodebat, heeft de partij daar volgens de woordvoerder vrede mee.

FVD zegt "hogelijk verbaasd" te zijn over het besluit van Volt.