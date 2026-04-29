VN: Iran executeerde zeker 21 mensen sinds uitbreken oorlog

NEW YORK (ANP/AFP) - Sinds de aanvang van de oorlog tegen Iran eind februari, heeft dat land zeker 21 mensen geëxecuteerd en meer dan 4000 arrestaties verricht. Dat meldt het kantoor van de VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Van de arrestanten zijn velen "verdwenen, gemarteld of onderworpen aan andere vormen van onterende behandeling". Niet zelden werden bekentenissen daarbij afgedwongen, aldus de verklaring.

Ook de omstandigheden in Iraanse gevangenissen zijn penibel. "Gevangenen lijden onder ernstige overbezetting en nijpende tekorten aan voedsel, water, hygiëneproducten, medicijnen". Ook krijgen ze onvoldoende medische zorg, aldus Türk.

Eerder deze maand rapporteerden Iran Human Rights en Together Against Death Penalty dat Iran in 2025 het meeste aantal executies had voltrokken sinds decennia. In dat jaar werden zeker 1639 mensen omgebracht, een toename van 68 procent vergeleken met een jaar eerder.