AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank Amsterdam gaat volgens een woordvoerster aangifte doen van een geweldsincident in de zittingszaal tijdens de behandeling van een moordzaak. Dinsdag werd tijdens de zitting een 40-jarige verdachte aangevallen door een van de nabestaanden van het slachtoffer, een 30-jarige man die op 8 december 2024 is doodgestoken in de buurt van het spoorviaduct bij station Muiderpoort in Amsterdam-Oost. Een tweede nabestaande hinderde tijdens de aanval de parketpolitie.

"Kankermoordenaar. Je hebt mijn broer doodgemaakt", schreeuwde een van de nabestaanden, zo is te horen op een video van AT5. Volgens de zender probeerde de verdachte dekking te zoeken achter de rechters, maar kreeg hij ook daar klappen.

Twee mannen zijn daarop aangehouden en later vrijgelaten. Het betreft mannen uit Amsterdam van 32 en 26 jaar oud. Ze worden verdacht van openbare geweldpleging, zegt een politiewoordvoerster.

Tegen de 40-jarige moordverdachte is twaalf jaar en tbs met dwangverpleging geëist.