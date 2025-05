Sinner zonder setverlies naar tweede ronde Roland Garros

PARIJS (ANP) - Jannik Sinner is goed aan Roland Garros begonnen. De nummer 1 van de wereldranglijst was in de eerste ronde zoals verwacht te sterk voor de Fransman Arthur Rinderknech: 6-4 6-3 7-5.

Sinner kwam in de derde set terug van een achterstand van 4-0. De Italiaan wist Roland Garros nog nooit te winnen en verloor vorig jaar in de halve finale van Carlos Alcaraz, die de grand slam op gravel vervolgens op zijn naam schreef. Hij stuit in de tweede ronde op de 38-jarige Fransman Richard Gasquet.

De 23-jarige Sinner keerde eerder deze maand op het toernooi van Rome terug op de tennisbaan na een schorsing van drie maanden voor een positieve test op de verboden stof clostebol. Zonder wedstrijdritme haalde hij de finale, waarin Alcaraz te sterk bleek.