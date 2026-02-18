Schaatser Snel kan eindelijk aftellen naar zijn olympisch debuut

MILAAN (ANP) - Tijmen Snel kan donderdag bij de Spelen van Milaan eindelijk zijn olympisch debuut maken. De 28-jarige schaatser moest lang wachten deze Spelen totdat de 1500 meter op het programma staat en wat hem betreft mag het wel zover zijn.

"Ik ben acht dagen geleden hierheen gekomen en dan zie je al die wedstrijden voorbijkomen en hoef je zelf nog niet. Dan duurt het ergens wel lang", zei Snel de dag voorafgaand aan de 1500 meter. "Je doet niet meer zo veel en soms verveel je je wel een beetje. Dat is best lastig. Maar als ik dan weer op het ijs sta, word ik er weer ingetrokken. Dan ben ik wel wakker en gaan we presteren."

In het Milano Speed Skating Stadium hoopt Snel er alles uit te halen. "Je krijgt niet zo veel kansen op een olympisch podium. Ik denk dat ik er vol in ga, als je dat niet doet, wordt het sowieso lastig om te winnen."

OKT

De openingsceremonie in stadion San Siro in Milaan zag Snel nog thuis in Heerenveen. "Ergens was dat wel gek. Iedereen zit daar. Ik was er graag bij geweest, maar miste het ook niet heel erg. Ik denk dat het wel een goede keuze is geweest", zei hij over zijn besluit pas later naar Milaan te vertrekken. "Eerst zat ik in Collalbo op hoogte en daar hebben we nog hard getraind."

Snel kwalificeerde zich op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor de Spelen door achter teamgenoot Joep Wennemars als tweede te eindigen. Daarmee was hij zeker van deelname aan de Spelen. Vier jaar eerder eindigde Snel als derde op het OKT en raakte hij zijn startplek kwijt aan een van de schaatsers voor de ploegenachtervolging.

Snel komt donderdag vanaf 16.30 uur samen met Wennemars en Kjeld Nuis in actie op de 1500 meter.