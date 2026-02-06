TikTok is te verslavend en overtreedt daarmee EU-regels

Het verslavende aspect van TikTok is in overtreding met digitale regels van de Europese Unie. Het oneindige scrollen, automatische afspelen van video's, pushmeldingen en zeer gepersonaliseerde aanbevelingen maken de socialemedia-app verslavend, concludeert de Europese Commissie , het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

De Chinese socialemediagigant heeft bovendien onvoldoende gekeken hoe die verslavende functies invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van gebruikers, waaronder minderjarigen en kwetsbare volwassenen.

Het leidt nog niet meteen tot een boete van de Commissie. Eerst krijgt TikTok de kans om verweer op te stellen. Als dat niet voldoende is, kan de Commissie overgaan tot een boete die kan oplopen tot maximaal 6 procent van de totale wereldwijde jaaromzet van TikTok.

Blijven scrollen

Het ontwerp van TikTok zorgt ervoor dat gebruikers willen blijven scrollen, bijvoorbeeld door ze te 'belonen' met nieuwe content. "Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit kan leiden tot dwangmatig gedrag en een verminderde zelfbeheersing van gebruikers", stelt de Commissie. Verder heeft TikTok weggekeken als het gaat om indicatoren van dwangmatig gebruik van de app, zoals minderjarigen die 's nachts op de app zitten of hoeveel tijd gebruikers op de app doorbrengen.

Bovendien hebben de maatregelen die TikTok zegt te nemen niet veel effect, aldus de Commissie. Tools die schermtijd moeten verminderen, leiden niet tot minder TikTok-gebruik, omdat ze makkelijk te negeren zijn. Ook is ouderlijk toezicht houden op de app te ingewikkeld. Om het verslavende aspect tegen te gaan, moet TikTok het basisontwerp van de app aanpassen, concludeert de Commissie.

Ander onderzoek

Er loopt ook nog een ander onderzoek naar TikTok . Dat kijkt naar de aanbevelingen voor video's die de app doet en of die er niet voor zorgen dat minderjarigen mogelijk video's te zien krijgen die niet geschikt zijn voor hun leeftijd. Dat onderzoek kijkt ook of de Chinese app zich houdt aan de algemene Europese regels voor privacy en veiligheid voor kinderen.