VS beginnen grote operatie tegen migranten in New Orleans

NEW ORLEANS (ANP) - Het Amerikaanse Homeland Security is begonnen met een grote operatie in New Orleans om migranten op te pakken. Tientallen en mogelijk honderden agenten worden de komende weken naar de stad in de zuidelijke staat Louisiana gestuurd.

President Donald Trump zei al langer dat New Orleans de volgende stad zou zijn waar zo'n operatie zou moeten plaatsvinden. Eerder trokken agenten van Homeland al door onder meer Chicago en Los Angeles om immigranten op te pakken. Dat leidde tot confrontaties met demonstranten en chaos in migrantengemeenschappen.

De operatie werd vorige maand aangekondigd en leidde tot veel onrust in de stad, meldden Amerikaanse media. Volgens The New York Times zijn bepaalde wijken met veel migranten veel stiller dan gebruikelijk, omdat veel mensen ondergedoken zitten. De nieuw gekozen burgemeester Helena Moreno zegt tegen CNN dat ouders zelfs bang zijn om hun kinderen naar school te sturen.