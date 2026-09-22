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Rubio: VS staan open voor overleg met Iran bij VN

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 13:55
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft gezegd dat de Verenigde Staten openstaan voor een gesprek met Iran tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, maar dat er momenteel geen ontmoeting gepland staat.
Iran stuurt zijn president Massoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi naar New York voor het plenaire debat dat dinsdag begint. Pezeshkian wordt de hoogste Iraanse functionaris op Amerikaanse bodem sinds het begin van de oorlog met de VS en Israël eind februari. Er worden tevergeefs pogingen gedaan om die strijd te staken.
Rubio zei in het NBC-programma Today dat zijn land bereid is tot overleg met de Iraniërs. "Ik denk niet dat er op dit moment iets gepland staat, maar we staan zeker open voor zoiets, zeker als de vooruitzichten goed zijn dat het tot iets positiefs leidt en uiteindelijk het doel bereikt waar dit allemaal om draait", vertelde hij, eraan toevoegend dat "Iran nooit een kernwapen mag hebben".
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