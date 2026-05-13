Rechter: accreditatiebeleid van rechtbanken onrechtmatig

door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 11:16
DEN HAAG (ANP) - Het huidige accreditatiebeleid van rechtbanken en gerechtshoven is onrechtmatig en onverbindend. Dat concludeert de rechtbank Den Haag in een procedure die was aangespannen door de Vereniging van Vrije Journalisten (VVJ) en de twee journalisten Rico Brouwer en Djamila Le Pair.
Zij beschikken niet over de vereiste perskaart van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en voldeden daarmee niet aan de voorwaarden van de rechtspraak. Ze stelden dat ze daarmee onterecht worden uitgesloten.
Het accreditatiesysteem bepaalt welke journalisten gebruik mogen maken van de persfaciliteiten in de gerechtsgebouwen. Het gaat onder meer over het maken van beeld- en geluidsopnamen van zittingen en het gebruik van laptops en telefoons in zittingszalen om verslag te doen.
Het beleid is vastgelegd in de persrichtlijn die in 2025 is vernieuwd. De rechtbank oordeelt dat het accreditatiesysteem in strijd is met de vrijheid van meningsuiting in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
