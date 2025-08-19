Dit zijn de 54 partijnamen die geregistreerd staan voor de Tweede Kamerverkiezingen

Bij de Kiesraad zijn 54 partijnamen (aanduidingen van politieke groeperingen) geregistreerd in het register voor de komende Tweede Kamerverkiezing. Deze politieke groeperingen kunnen met naam en – in de meeste gevallen – met logo deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober 2025.

Politieke groeperingen konden hun registratieverzoek indienen tot en met 4 augustus. De Kiesraad beoordeelde of de verzoeken aan de wettelijke eisen voldoen. Dit is in te zien op de Kiesraad-site

Op 18 augustus heeft de Kiesraad de volgende partijnamen en logo’s toegevoegd aan het register voor de Tweede Kamerverkiezing:

-DE LINIE, en logo

-JOU (Jongere Ouderen Unie), en logo

-Partij Bijzonder, en logo

-Hart voor Vrijheid, en logo

-Vrede voor Dieren, en logo

-B. Rede en Innovatie voor Natuur en Geluk, en logo

-Partij voor de Rechtsstaat, en logo

-FNP, en logo

-Lokaal Brabant, en logo

-MERA25 – voor Vrede en Solidariteit, en logo

-OOS Limburg (veur ós allemaol), en logo

-De Republikeinse Politieke Partij

-Partij voor Morgen, en logo

-Nieuw Links

Het verzoek om de partijnaam BeterNL, en logo te registreren werd afgewezen. BeterNL komt grotendeels overeen met de tot voor kort geregistreerde aanduiding NLBeter, die in 2021 deelnam aan de Tweede Kamerverkiezing. Bij kiezers zou ten onrechte de indruk kunnen ontstaan dat dit dezelfde politieke groepering is.

Het verzoek van De Republikeinse Politieke Partij om een logo te registreren werd buiten behandeling gelaten, wegens het niet op tijd aanleveren van het logo.

De volgende partijnamen of logo’s werden op verzoek van de partij gewijzigd:

-Nieuw Sociaal Contract (NSC) - was Nieuw Sociaal Contract, logo gewijzigd

-NL PLAN - was Nederland met een PLAN, logo toegevoegd

-ChristenUnie, logo gewijzigd

-LEF - Voor de Nieuwe Generatie, logo gewijzigd

-ELLECT, logo toegevoegd

Partijnaam en logo

Als de partijnaam is opgenomen in het register, komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Partijen kunnen ook hun logo bij de Kiesraad registreren. Dat logo wordt afgebeeld bij de naam van de partij op het stembiljet voor kiezers buiten Nederland en op het nieuwe stembiljet, waarmee tijdens de Tweede Kamerverkiezing in vijf gemeenten wordt geëxperimenteerd.

Personen of groeperingen kunnen ook zonder partijnaam en logo deelnemen, met een blanco lijst.

Volgende stap: dag van kandidaatstelling 15 september 2025

Politieke partijen die mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezing leveren op de dag van kandidaatstelling hun kandidatenlijst en bijbehorende stukken in bij de Kiesraad in Den Haag. Dat is op maandag 15 september 2025, tussen 09.00 en 17.00 uur.

Op vrijdag 19 september om 17.00 uur maakt de Kiesraad in een openbare zitting bekend welke politieke groeperingen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, met welke kandidaten. Ook nummert de Kiesraad de kandidatenlijsten.

Registraties en deelname Tweede Kamerverkiezing 2023

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezing in november 2023 waren 70 partijnamen geregistreerd. Er deden 26 partijen mee aan de verkiezing. 15 partijen behaalden een of meerdere zetels in de Tweede Kamer

Register Tweede Kamerverkiezingen

In het register voor Tweede Kamerverkiezingen staan de volgende partijnamen geregistreerd (op alfabetische volgorde):

-50PLUS

-B. Rede en Innovatie voor Natuur en Geluk

-BALANS 23

-BBB

-Belang Van Nederland (BVNL)

-BIJ1

-CDA

-ChristenUnie

-D66

-De Groenen

-DE LINIE

-De Republikeinse Politieke Partij

-DENK

-ELLECT

-FNP

-Forum voor Democratie

-GROENLINKS

-Hart voor Vrijheid

-JA21

-JOU (Jongere Ouderen Unie)

-LEF - Voor de Nieuwe Generatie

-Liberaal Democratische Partij (LibDem)

-Liberale Partij

-Lokaal Brabant

-LP (Libertaire Partij)

-MERA25 – voor Vrede en Solidariteit

-Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief

-Nieuw Links

-Nieuw Sociaal Contract (NSC)

-NL PLAN

-OOS Limburg (veur ós allemaol)

-ORDA

-Partij BEER

-Partij Bijzonder

-Partij Helder

-Partij van de Arbeid (PvdA)

-Partij van de Toekomst

-Partij voor de Dieren

-Partij voor de Rechtsstaat

-Partij voor Morgen

-PartijvdSport

-PDIB (Partij voor Democratie in Balans)

-Piratenpartij

-Politieke Partij voor Basisinkomen

-PVV (Partij voor de Vrijheid)

-Samen voor Nederland

-SP (Socialistische Partij)

-Splinter

-Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

-Volt

-Vrede voor Dieren

-Vrij Verbond

-VVD

-Wereld Partij Feest van DjKaan

Bron: APS