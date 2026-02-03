Rechter laat Haïtianen voorlopig beschermde status in VS behouden

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een federale rechter in Washington heeft maandag een streep gezet door een besluit van de regering-Trump om Haïtianen in de VS hun beschermde status te ontnemen. Die beslissing zorgt ervoor dat ruim 350.000 Haïtianen in de VS in het land kunnen blijven wonen en werken.

In 2010 kregen inwoners van Haïti in de VS een beschermde status na een zware aardbeving in het land. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, Kristi Noem, wilde hen vorig jaar die speciale status ontnemen. Zij noemde Haïtianen die hun toevlucht zochten in de VS "moordenaars, bloedzuigers of uitkeringsverslaafden". De rechter benadrukte volgens de Britse krant The Guardian in haar uitspraak dat de vijf Haïtianen die in bezwaar waren gegaan "niets van dit alles zijn", maar juist onder meer wetenschappers en verpleegkundigen.

De tijdelijke beschermde status (TPS) geldt voor inwoners van landen die worden geteisterd door politieke instabiliteit of bijvoorbeeld natuurrampen. Het is geen Amerikaans staatsburgerschap.

Noem heeft ook de beschermde status van onder meer Venezolanen, Nicaraguanen en Hondurezen ingetrokken. Daarop volgden meerdere rechtszaken.