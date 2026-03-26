Rechter verbiedt uitkleedfunctie in chatbot Grok

AMSTERDAM (ANP) - De chatbot Grok mag zijn 'uitkleedfunctie' niet meer aanbieden in Nederland. De rechtbank in Amsterdam heeft de tool donderdag verboden, nadat het Fonds Slachtofferhulp en het expertisecentrum Offlimits dat hadden geëist in een kort geding.

Grok is gemaakt door xAI, het Amerikaanse bedrijf van zakenman Elon Musk. Gebruikers konden de chatbot opdracht geven om met kunstmatige intelligentie naaktbeelden te maken. Dat kunnen afbeeldingen van volwassenen zijn, maar ook van kinderen. De afgebeelde personen kunnen virtueel zijn en alleen online bestaan, maar het kan ook om nepbeelden van echte mensen gaan.