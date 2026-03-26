Witkoff: 15-puntenplan heeft geleid tot goede gesprekken met Iran

WASHINGTON (ANP) - Het vijftienpuntenplan dat de VS hebben voorgelegd aan Iran, is ontvangen en leidde tot "sterke en positieve berichten en gesprekken". Dat zegt de Amerikaanse onderhandelaar Steve Witkoff in een toelichting over de toenadering die de VS hebben gezocht tot Iran.

"U hebt ons geïnstrueerd uiterst vertrouwelijk om te gaan met de specifieke onderhandelpunten, en om niet via de nieuwsmedia te onderhandelen, zoals anderen doen", zei Witkoff tegen Trump tijdens het kabinetsoverleg. "We zullen zien waartoe dit alles leidt, en of we Iran ervan kunnen overtuigen dat we op een breekpunt staan. Dat Iran geen alternatieven meer heeft, anders dan meer dood en vernietiging."

Volgens Witkoff zijn er "sterke tekenen" dat een deal in het verschiet ligt; Iran zou op zoek zijn naar "een uitweg". "Als er een deal ligt, dan zal dat fantastisch zijn voor Iran, voor de gehele regio, en in het verlengde daarvan: de hele wereld", aldus Witkoff.