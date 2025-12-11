ECONOMIE
Rechter VS beveelt vrijlating ten onrechte uitgezette Salvadoraan

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 18:17
anp111225181 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft donderdag de vrijlating van Kilmar Abrego Garcia bevolen. De in El Salvador geboren man zat vast in afwachting van een mogelijke tweede uitzetting. Zijn eerdere, onterechte, uitzetting werd het middelpunt van een rel rondom het deportatiebeleid van de regering-Trump.
Het bevel van de districtsrechter betekent dat Abrego Garcia (30) in ieder geval tijdelijk naar zijn huis in Maryland mag terugkeren, ondanks dat regeringsfunctionarissen herhaaldelijk stelden dat hij in de VS nooit meer vrij zou zijn.
Abrego werd in maart uitgezet naar El Salvador, waar hij in een beruchte gevangenis terechtkwam. Een rechter bepaalde dat hij ten onrechte was uitgezet, waarop hij werd teruggebracht naar de VS. Sinds augustus zit hij in immigratiedetentie, kort nadat hij was vrijgelaten uit voorlopige hechtenis in zijn strafzaak. Critici beschuldigen de regering ervan zich niet aan de wet te houden in het strenge deportatiebeleid.
