ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter wijst Trumps claim tegen New York Times voorlopig af

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 18:44
anp190925189 1
ORLANDO/NEW YORK (ANP/RTR) - Een rechter heeft een claim van president Donald Trump tegen The New York Times afgedaan als een tirade en daarmee niet geschikt voor behandeling. De president eist 15 miljard dollar schadevergoeding van de krant voor wat hij ziet als het jarenlang stelselmatig bezoedelen van zijn naam en hem moedwillig zwartmaken uit politieke overwegingen. Hij claimt vergoeding voor kwaadsprekerij, smaad en laster.
Volgens rechter Steven Merryday kan de claim niet in deze vorm worden behandeld. De indieners van een claim moeten eerst een beknopt en duidelijk document overleggen waarin ze aangeven wat ze van de tegenpartij eisen en waarom. Trumps advocaten hebben dat volgens Merryday nagelaten en een soort scheldpartij overhandigd. De claim zou kans maken als de indieners die eerst anders formuleren en onderbouwen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536512590

‘Zeer waarschijnlijk dat oorlog in Oekraïne met grote klap afloopt’

anp180925176 1

Kamervoorzitter stuurt Ouwehand weg om Palestijnse vlag

ANP-536748774

Deskundige over gecancelde Kimmel: "Amerika is een democratie met gebreken"

shutterstock_347657996

De grote verschillen tussen saaie en interessante mensen

afp_68c2a997b715-1757587863

Charlie Kirk: controversiële uitspraken over LGBTQ+ gemeenschap

159657064_m

Deze alledaagse vitamine kan je cellen langer jong houden

Loading