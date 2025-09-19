Rechter wijst Trumps claim tegen New York Times voorlopig af

ORLANDO/NEW YORK (ANP/RTR) - Een rechter heeft een claim van president Donald Trump tegen The New York Times afgedaan als een tirade en daarmee niet geschikt voor behandeling. De president eist 15 miljard dollar schadevergoeding van de krant voor wat hij ziet als het jarenlang stelselmatig bezoedelen van zijn naam en hem moedwillig zwartmaken uit politieke overwegingen. Hij claimt vergoeding voor kwaadsprekerij, smaad en laster.

Volgens rechter Steven Merryday kan de claim niet in deze vorm worden behandeld. De indieners van een claim moeten eerst een beknopt en duidelijk document overleggen waarin ze aangeven wat ze van de tegenpartij eisen en waarom. Trumps advocaten hebben dat volgens Merryday nagelaten en een soort scheldpartij overhandigd. De claim zou kans maken als de indieners die eerst anders formuleren en onderbouwen.