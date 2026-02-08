ECONOMIE
Rechterhand Britse premier weg in nasleep Epstein-affaire

Samenleving
door anp
zondag, 08 februari 2026 om 15:54
anp080226087 1
LONDEN (ANP/RTR) - De rechterhand van de Britse premier Keir Starmer is opgestapt in de nasleep van het schandaal rond de Amerikaanse zedendelinquent en zakenman Jeffrey Epstein. Ex-stafchef Morgan McSweeney zegt dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor het advies om Peter Mandelson te benoemen tot ambassadeur in de Verenigde Staten, meldt hij zelf op X.
McSweeney adviseerde ex-minister Mandelson voor de post hoewel al bekend was dat Mandelson intensieve banden had met de omstreden Epstein. Premier Starmer (Labour) volgde het advies op en is daardoor onder vuur komen te liggen.
Onlangs bleek dat Mandelson zelfs uiterst vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt aan Epstein. De voormalige Britse premier Gordon Brown vindt dat de ooit prominente Labour-politicus "het land heeft verraden". Mandelson was onder Brown minister van Handel en had zowel persoonlijk als zakelijk contact met de inmiddels overleden Epstein.
