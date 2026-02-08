Snowboardster Dekker: klein foutje is hier moeilijk te herstellen

LIVIGNO (ANP) - Snowboardster Michelle Dekker vond de uitschakeling in de achtste finales op de parallelreuzenslalom bij de Olympische Spelen onnodig. De 29-jarige Nederlandse had in haar race tegen de Oostenrijkse Sabine Payer een voorsprong, maar werd in het laatste deel voorbijgestreefd en kwam 0,13 seconde te kort voor een plaats bij de laatste acht.

"Je ziet dat de verschillen superklein zijn en dat een klein foutje op deze piste meteen fataal kan zijn", aldus Dekker. "Op een gegeven moment had ik halverwege nog een kleine voorsprong. Daarna maakte ik dat foutje, maar kwam ik nog redelijk dichtbij. Het was helaas net niet goed genoeg."

De nederlaag was extra pijnlijk, omdat Payer in de kwartfinale de favoriete titelverdedigster Ester Ledecka uitschakelde. "Je zag vandaag dat best veel favorieten er vroeg uitlagen. Snowboardracen is sowieso een sport waarin de verschillen klein zijn. Deze baan is heel vlak en je ziet gewoon dat herstellen na een foutje hier bijna niet lukt."