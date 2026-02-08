ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Snowboardster Dekker: klein foutje is hier moeilijk te herstellen

Sport
door anp
zondag, 08 februari 2026 om 15:07
anp080226084 1
LIVIGNO (ANP) - Snowboardster Michelle Dekker vond de uitschakeling in de achtste finales op de parallelreuzenslalom bij de Olympische Spelen onnodig. De 29-jarige Nederlandse had in haar race tegen de Oostenrijkse Sabine Payer een voorsprong, maar werd in het laatste deel voorbijgestreefd en kwam 0,13 seconde te kort voor een plaats bij de laatste acht.
"Je ziet dat de verschillen superklein zijn en dat een klein foutje op deze piste meteen fataal kan zijn", aldus Dekker. "Op een gegeven moment had ik halverwege nog een kleine voorsprong. Daarna maakte ik dat foutje, maar kwam ik nog redelijk dichtbij. Het was helaas net niet goed genoeg."
De nederlaag was extra pijnlijk, omdat Payer in de kwartfinale de favoriete titelverdedigster Ester Ledecka uitschakelde. "Je zag vandaag dat best veel favorieten er vroeg uitlagen. Snowboardracen is sowieso een sport waarin de verschillen klein zijn. Deze baan is heel vlak en je ziet gewoon dat herstellen na een foutje hier bijna niet lukt."
loading

POPULAIR NIEUWS

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

PAY-A-woman-lies-slouched-on-the-pavement-in-Manchester

Wat alcohol doet met het seksleven van vrouwen

ANP-546517683

Deze 2 irritante gewoontes zijn eigenlijk een teken van intelligentie

ANP-501051960

Waar is Ali B? En hoe staat het met zijn rechtszaak

192282705_m

The Economist: waarom de dollar nog veel dieper zal vallen

104712337 m

'De penis is de kanarie in de koolmijn'

Loading