Atleet Bonevacia valt uit op 400 meter door hinderende cameraman

METZ (ANP) - Liemarvin Bonevacia is bij indoorwedstrijden in het Franse Metz uitgevallen op de 400 meter. De Nederlands recordhouder (45,48) werd gehinderd door een cameraman, die veel te dicht op de binnenbaan stond. Het ritme van de 36-jarige Bonevacia werd zodanig verstoord dat hij de race niet afmaakte.

"Protest indienen heeft niet zo veel zin, maar het is zonde. Ik liep sterk, agressief. Ik had hier zeker in de 46 seconden kunnen lopen", zei de ervaren sprinter, die op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio zilver won met de estafetteploeg op de 4x400 meter.

Bonevacia wil deze winter pieken op de WK indoor in het Poolse Torun (20-22 maart). Hij moet zich nog wel zien te kwalificeren. De limiet is 45,80.

Later zondag loopt tweevoudig wereldkampioene 400 meter horden Femke Bol in Metz haar eerste internationale wedstrijd over 800 meter.