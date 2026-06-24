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Rechtse Fujimori wint na lange strijd presidentsverkiezingen Peru

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 6:39
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LIMA (ANP/AFP) - De rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori is als winnaar uit de Peruaanse presidentsverkiezingen gekomen. Nu de stemmentelling ten einde loopt, heeft ze een voorsprong opgebouwd op de linkse kandidaat Roberto Sánchez die niet meer in te halen is.
Volgens de Nationale Dienst voor Verkiezingsprocessen (ONPE) stond Fujimori met 99,86 procent van de stemmen geteld op 50,12 procent - tegen 49,88 procent voor Sánchez.
De Peruaanse kiezers hebben zeventien dagen moeten wachten op de uitslag. De stemming was op zondag 7 juni, maar het duurde lang voor de honderdduizenden stemmen uit het buitenland binnen waren en geteld. Gedurende die weken wisselden de kandidaten meermaals van koppositie.
De presidentsverkiezingen in Peru zijn de afgelopen jaren wel vaker spannend geweest. Zo verloor Fujimori, dochter van voormalig president Alberto Fujimori, de verkiezingen in 2016 nog met een verschil van 41.000 stemmen.
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