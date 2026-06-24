Zoveel verdient een 65+ gemiddeld in 2026

Wat heeft een zestigplusser anno 2026 gemiddeld te besteden – en is dat veel of weinig vergeleken met de rest van Nederland? Terwijl de politiek ruziet over koopkrachtplaatjes en pensioenstelsel, schuift een groeiende groep ouderen stilletjes richting een netto-inkomen waar menig jongere alleen maar van kan dromen.

Volgens recente ramingen ligt het gemiddelde bruto inkomen in Nederland in 2026 rond de 4.400 euro per maand, inclusief vakantiegeld. Het modale jaarinkomen – het inkomen dat het vaakst voorkomt – wordt voor 2026 geraamd op ongeveer 48.000 euro bruto, goed voor circa 4.000 euro per maand. Zestigplussers vallen daar vaak net onder, maar beschikken wel vaker over meerdere inkomensbronnen: AOW , aanvullend pensioen en soms nog loon of inkomsten uit vermogen.

Reken je alles bij elkaar op, dan komt een echtpaar met twee AOW-uitkeringen en een gemiddeld aanvullend pensioen in 2026 uit op zo’n 3.300 tot 3.700 euro netto per maand. Alleenstaanden moeten het doorgaans doen met ongeveer 2.070 tot 2.250 euro, afhankelijk van belastingdruk en aanvullende pensioenrechten. Daar staat tegenover dat de woonlasten bij zestigplussers vaak lager zijn, omdat de hypotheek (bijna) is afgelost, terwijl jongere generaties in een oververhitte woningmarkt veel meer kwijt zijn aan huur of rente.