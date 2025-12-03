ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtstreeks politiek overleg Israël - Libanon

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 20:23
anp031225207 1
NAQURA (ANP/AFP) - Afgevaardigden van Israël en Libanon hebben in het VN-hoofdkwartier in Naqura, aan de grens van Libanon met Israël, met elkaar gesproken. Volgens Israël was de sfeer "positief". De Libanese premier Nawaf Salam heeft beklemtoond dat het onderhoud onderdeel was van gesprekken over een afgelopen jaar overeengekomen staakt-het-vuren. "We zijn nog niet aan vredesgesprekken toe", zei Salam. Hij erkent dat economische banden met Israël voor Libanon goed kunnen zijn, maar daar zijn we volgens hem nog ver van.
Salam beklemtoonde dat het onderhoud beoogde "de vijandelijkheden te stoppen, Libanese gijzelaars in Israël vrij te krijgen en de terugtrekking van Israël van al het Libanese grondgebied te bereiken". Een woordvoerster van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu omschreef het als "een eerste poging om een basis te scheppen voor betrekkingen en economische samenwerking".
De landen hebben geen diplomatieke betrekkingen en zijn officieel sinds 1948 in oorlog.
loading

POPULAIR NIEUWS

glasses-3-2

Gehoorzaam en nieuwsgierig: hoe je hoog IQ bij je kind herkent

shutterstock_1757306351

Over een paar maanden kan Trumps macht ineens weg zijn

images

De waarheid achter de ‘bird test’: werkt het echt?

generated-image (10)

De stille epidemie in je hoofd: hoe eenzaamheid je hersenen aantast

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

Hij20is20er2C20onze20kleine20jongen.20Mogen20we20jullie20voorstellen20aan20Sef20F09FA9B5Afgelopen20zondagavond2C20om20e2028129

Suzan & Freek verwelkomen zoon Sef: "Jij hoort bij ons"

Loading