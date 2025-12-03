Rechtstreeks politiek overleg Israël - Libanon

NAQURA (ANP/AFP) - Afgevaardigden van Israël en Libanon hebben in het VN-hoofdkwartier in Naqura, aan de grens van Libanon met Israël, met elkaar gesproken. Volgens Israël was de sfeer "positief". De Libanese premier Nawaf Salam heeft beklemtoond dat het onderhoud onderdeel was van gesprekken over een afgelopen jaar overeengekomen staakt-het-vuren. "We zijn nog niet aan vredesgesprekken toe", zei Salam. Hij erkent dat economische banden met Israël voor Libanon goed kunnen zijn, maar daar zijn we volgens hem nog ver van.

Salam beklemtoonde dat het onderhoud beoogde "de vijandelijkheden te stoppen, Libanese gijzelaars in Israël vrij te krijgen en de terugtrekking van Israël van al het Libanese grondgebied te bereiken". Een woordvoerster van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu omschreef het als "een eerste poging om een basis te scheppen voor betrekkingen en economische samenwerking".

De landen hebben geen diplomatieke betrekkingen en zijn officieel sinds 1948 in oorlog.