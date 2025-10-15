ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WWF: aantal vrij stromende rivieren in Zuidoost-Europa neemt toe

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 2:45
anp151025006 1
DEN HAAG (ANP) - Het verwijderen van verouderde dammen en stuwen wint snel terrein in Zuidoost-Europa, waardoor het aantal vrij stromende rivieren er toeneemt. Dat meldt het Wereldnatuurfonds (WWF) op basis van een rapport van de Southeastern Europe Barrier Removal Movement.
In de afgelopen anderhalf jaar zijn in zeven landen 33 barrières uit rivieren verwijderd en vonden er 135 ondersteunende activiteiten plaats, van trainingen tot beleidsinspanningen, aldus het rapport.
Het actiefst in het herstellen van rivieren is Slowakije, dat meerdere obstakels in de Donau verwijderde om een belangrijke zijtak te herstellen. Ook in Italië, Roemenië en Kroatië zet men meer in op rivierherstel. Zo werden in het Kroatische Nationaal Park Plitvicemeren, een belangrijk leefgebied voor de bedreigde Donauforel, voor het eerst acht barrières verwijderd. Daardoor werd 7,6 kilometer rivier hersteld.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539041918

Peiling: PVV verliest, D66, JA21 en GL-PvdA in de lift

shutterstock_2568682761

Paracetamol, ibuprofen en aspirine: verschillen, werking en risico’s

ANP-494521871 (1)

Werk jij ook vaak in de spookmodus? Dit doe je eraan

AA1OqAKx

Boze Trump: 'Waar is mijn haar?'

27884117_m

Dit simpele vetzuur kan misschien je gezichtsvermogen herstellen

ANP-512579917

Wat je darmen met ADHD te maken hebben (en hoe je daar invloed op kunt hebben)

ANP-308125165 (1)

De grote beelden op Paaseiland konden lopen: zo zijn ze op hun plek gekomen

Loading