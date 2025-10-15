WWF: aantal vrij stromende rivieren in Zuidoost-Europa neemt toe

DEN HAAG (ANP) - Het verwijderen van verouderde dammen en stuwen wint snel terrein in Zuidoost-Europa, waardoor het aantal vrij stromende rivieren er toeneemt. Dat meldt het Wereldnatuurfonds (WWF) op basis van een rapport van de Southeastern Europe Barrier Removal Movement.

In de afgelopen anderhalf jaar zijn in zeven landen 33 barrières uit rivieren verwijderd en vonden er 135 ondersteunende activiteiten plaats, van trainingen tot beleidsinspanningen, aldus het rapport.

Het actiefst in het herstellen van rivieren is Slowakije, dat meerdere obstakels in de Donau verwijderde om een belangrijke zijtak te herstellen. Ook in Italië, Roemenië en Kroatië zet men meer in op rivierherstel. Zo werden in het Kroatische Nationaal Park Plitvicemeren, een belangrijk leefgebied voor de bedreigde Donauforel, voor het eerst acht barrières verwijderd. Daardoor werd 7,6 kilometer rivier hersteld.