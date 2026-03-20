ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Australiër McEvoy verbetert wereldrecord op 50 meter vrije slag

door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 17:17
SHENZHEN (ANP/AFP) - De Australische zwemmer Cameron McEvoy heeft het zeventien jaar oude wereldrecord op de 50 meter vrije slag verbeterd. De Australiër was in een wedstrijd in het Chinese Shenzhen met 20,88 seconden 0,03 seconde sneller dan het oude record, dat de Braziliaan Cesar Cielo in het tijdperk van de snelle zwempakken in 2009 had neergezet.
"Gefeliciteerd Cam, vliegensvlug gezwommen, ongelofelijk!", reageerde Cielo via sociale media. "Ik zal mijn best doen om jouw voorbeeld hoog te houden", reageerde McEvoy, die in 2024 in Parijs olympisch kampioen op dit nummer werd en ook al tweevoudig wereldkampioen is.
POPULAIR NIEUWS

