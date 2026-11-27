WELLINGTON (ANP/RTR) - De regerende centrumrechtse coalitie in Nieuw-Zeeland komt één zetel tekort voor een meerderheid in het parlement. Dat blijkt uit de definitieve verkiezingsuitslag, die de kiescommissie vrijdag bekendmaakte. Hierdoor heeft premier Christopher Luxon de steun van middenpartij Opportunity nodig om aan de macht te kunnen blijven.

De coalitie behaalde bij de verkiezingen van 7 november 65 van de 130 zetels in het parlement.

Luxons centrumrechtse National Party behaalde 40 zetels, terwijl de coalitiepartners Act en New Zealand First respectievelijk 13 en 12 zetels verwierven.

Oppositie

De Labour Party, de grootste oppositiepartij, behaalde 36 zetels. De nieuwe politieke partij Opportunity kreeg 7 zetels.

Uit de uitslag blijkt dat een centrumlinkse coalitie - bestaande uit Labour, de Green Party en Te Pāti Māori - zelfs met de steun van Opportunity geen regering kan vormen.