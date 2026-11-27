Ben je in 1984 geboren? Als Duitser kun je er dan niet langer van uitgaan dat je met 67 stopt. Duitsland wil de pensioenleeftijd koppelen aan de levensverwachting. In de rekentabellen die nu rondgaan, komt jouw geboortejaar uit op 68 jaar.

Het opvallende is dat Nederland dit systeem al heeft.

Twee derde van elk extra levensjaar gaat naar werk

Het plan komt van de Duitse Alterssicherungskommission. Die gaf op 23 juni 2026 33 aanbevelingen aan de regering. De belangrijkste: vanaf 2031 beweegt de pensioenleeftijd mee met de levensverwachting. Elk extra levensjaar wordt in de verhouding 2 staat tot 1 verdeeld over langer werken en langer pensioen. Bij de huidige prognoses gaat de pensioenleeftijd daardoor ongeveer om de tien jaar een half jaar omhoog.

Op 2 juli beloofden de coalitiepartijen de aanbevelingen in één wetspakket om te zetten. In dat pakket zit ook een hogere minimumleeftijd voor vervroegd pensioen: niet langer 63, maar 64.

Ontwerp of werkversie?

De Duitse adviessite Ihr-Rentenberater.de schreef op 16 november dat de verhoging in het eerste ontwerp van het Duitse ministerie van Arbeid pas bij geboortejaar 1968 begint. Wie in dat jaar geboren is, werkt twee maanden langer. Daarna wordt de pensioenleeftijd elk jaar opnieuw met een formule berekend. Vervroegd pensioen blijft steeds drie jaar onder de gewone pensioenleeftijd. De site noemt 7 oktober als datum van dat ontwerp.

Niet iedereen gaat daarin mee. Volgens Cash Online lag er op 11 november nog geen wetsvoorstel, en ook Vorunruhestand meldde die dag dat een officieel ontwerp ontbreekt. Eerder lekte een werkversie uit van 21 augustus waarin ook 1968 als startjaar stond. Het ministerie erkende dat dat stuk bestond, maar noemde het een vroege en verouderde versie.

Bärbel Bas is afgetreden als minister. Haar opvolger Alexander Schweitzer zei begin november dat de wettekst "zu 95 Prozent abgeschlossen" is, oftewel voor 95 procent af. Bondskanselier Friedrich Merz wil dat het kabinet de hervorming vóór Kerstmis goedkeurt.

Zo lang werkt een Duitser per geboortejaar

De Münchner Merkur heeft het model van de commissie uitgewerkt per groep van vijf geboortejaren:

1964 tot en met 1968: 67 jaar

1969 tot en met 1973: 67 jaar en 3 maanden

1974 tot en met 1978: 67 jaar en 6 maanden

1979 tot en met 1983: 67 jaar en 9 maanden

1984 tot en met 1988: 68 jaar

1989 tot en met 1993: 68 jaar en 3 maanden

1994 tot en met 1998: 68 jaar en 6 maanden

1999 tot en met 2003: 68 jaar en 9 maanden

2004 tot en met 2008: 69 jaar

2009 tot en met 2013: 69 jaar en 3 maanden

Vanaf 2014: 69 jaar en 6 maanden

Andere tabellen wijken in de details af. Buerger-geld.org laat de stijging al bij 1965 beginnen en rekent per jaar met losse maanden. Over 1984 zijn alle tabellen het eens: 68 jaar. Een pensioen op 70 jaar voor iedereen stelt de commissie niet voor.

In Nederland geldt dezelfde verhouding al

Sinds 2025 hangt de AOW-leeftijd voor twee derde aan de resterende levensverwachting van 65-jarigen. Leven we gemiddeld een jaar langer, dan werk je acht maanden langer door en krijg je vier maanden langer AOW. Dat is dezelfde 2 staat tot 1 waar Duitsland nu over praat. De wet die dat regelt, geldt al sinds december 2020.

Het kabinet legt de AOW-leeftijd elk jaar vijf jaar vooruit vast. Op 13 november besloot minister Hans Vijlbrief dat die in 2032 op 67 jaar en 3 maanden blijft. Volgens het CBS leven 65-jarigen in 2032 nog gemiddeld 21,08 jaar. Dat is iets meer dan voor 2031, maar niet genoeg voor een nieuwe stap. Tot en met 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar, vanaf 2028 67 jaar en 3 maanden.

Voor wie in 1984 geboren is, ligt nog geen Nederlandse AOW-leeftijd vast. Alles wat verder weg ligt dan vijf jaar is een schatting op basis van CBS-cijfers en staat niet in de wet.

Sneller omhoog is van tafel, voorlopig

Het had sneller kunnen gaan. D66, VVD en CDA wilden de AOW-leeftijd vanaf 2033 een-op-een laten meestijgen: een jaar langer leven betekent dan een jaar later AOW. Jongeren zouden daardoor mogelijk tot hun 71e moeten werken. Na kritiek van vakbonden, werkgevers en de Tweede Kamer zette Vijlbrief op 26 mei een streep door dat plan. Een volgend kabinet kan er wel opnieuw mee komen.

Elke maand later kost je ruim €1.600

Een alleenstaande krijgt sinds 1 juli 2026 een volledige AOW van €1.662,16 bruto per maand. Elke maand dat je AOW-leeftijd opschuift, loop je dat bedrag mis. De stap van drie maanden in 2028 kost een alleenstaande dus eenmalig zo'n €4.986 bruto.

Komt er ooit een heel jaar bij, zoals voor een Duitser van 1984, dan kost dat bij het huidige bedrag bijna €19.946 bruto. Woon je samen, dan krijg je €1.139,39 per persoon. Een jaar later AOW kost jullie dan elk ongeveer €13.673.

In januari gaan die bedragen omhoog, omdat de AOW het minimumloon volgt. Dat gaat van €14,99 naar €15,29 bruto per uur. De SVB zet de precieze bedragen eind december online. Hoe het Duitse pensioen zich ontwikkelt, lees je in Waarom stijgt het Duitse pensioen in 2027 twee keer zo hard als je AOW?

Wat de tabellen niet zeggen

De Duitse leeftijden per geboortejaar zijn berekeningen met de levensverwachting van nu. De Deutsche Rentenversicherung benadrukt dat de leeftijd alleen stijgt als mensen ook echt langer gaan leven:

„Steigt sie nicht weiter an, wird auch das Renteneintrittsalter nicht angehoben.“ (Vertaling: blijft de levensverwachting gelijk, dan gaat ook de pensioenleeftijd niet omhoog.) - Deutsche Rentenversicherung Bund, oorspronkelijk in het Duits

In Nederland is te zien hoe dat werkt. Voor 2032 schat het CBS de levensverwachting van 65-jarigen lager in dan vorig jaar: 21,08 jaar in plaats van 21,14. De AOW-leeftijd blijft daardoor gelijk. Ook daar blijkt dat de koppeling twee kanten op kan werken. Wanneer werkenden in andere landen in de praktijk stoppen, lees je in Officieel 65, feitelijk 60: hier stoppen werkenden jaren eerder dan in Nederland.