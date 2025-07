Techniek Nederland verwacht recordaantal airco-installaties

WOERDEN (ANP) - Techniek Nederland verwacht dat er dit jaar meer dan 300.000 airconditioners worden geïnstalleerd in Nederland. Dat zou een record betekenen. Maurice Roovers, expert klimaattechniek bij de ondernemersorganisatie, zegt dat dit te danken is aan de combinatie van warmere zomers, meer thuiswerken en gestegen gasprijzen. Ook het naderende einde van de salderingsregeling voor zonnepanelen speelt waarschijnlijk een rol.

Volgens Techniek Nederland lag het record van het aantal airco-installaties tot nu toe op 297.000. Dat was in 2021. Vorig jaar bleef de teller steken op 268.000. In totaal zouden er ruim 2,2 miljoen airconditioners zijn in Nederland.

"Steeds meer huishoudens kiezen voor airconditioning als energie-efficiënte manier om zowel te koelen als te verwarmen", aldus Roovers.

Maandag zeiden Coolblue en MediaMarkt al veel airco's te verkopen door het warme weer. Coolblue verkoopt momenteel bijna vier keer zoveel airco's als een maand geleden, liet een woordvoerster weten.